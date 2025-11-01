Информация за цената за SENATE (SENATE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00193025 $ 0.00193025 $ 0.00193025 24-часов нисък $ 0.00202324 $ 0.00202324 $ 0.00202324 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00193025$ 0.00193025 $ 0.00193025 24-часов висок $ 0.00202324$ 0.00202324 $ 0.00202324 Рекорд за всички времена $ 5.85$ 5.85 $ 5.85 Най-ниска цена $ 0.00103497$ 0.00103497 $ 0.00103497 Промяна на цената (1ч) +0.75% Промяна на цената (1д) +0.58% Промяна на цената (7д) +25.74% Промяна на цената (7д) +25.74%

Цената в реално време за SENATE (SENATE) е$0.00196317. През последните 24 часа SENATE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00193025 до най-висока стойност $ 0.00202324, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SENATE е $ 5.85, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00103497.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SENATE има промяна от +0.75% за последния час, +0.58% за 24 часа и +25.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SENATE (SENATE)

Пазарна капитализация $ 270.00K$ 270.00K $ 270.00K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 320.57K$ 320.57K $ 320.57K Циркулиращо предлагане 137.53M 137.53M 137.53M Общо предлагане 163,289,542.828217 163,289,542.828217 163,289,542.828217

Текущата пазарна капитализация на SENATE е $ 270.00K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SENATE е 137.53M, като общото предлагане е 163289542.828217. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 320.57K.