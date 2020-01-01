Токеномика на Sei fastUSD (FASTUSD) Открийте ключова информация за Sei fastUSD (FASTUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sei fastUSD (FASTUSD) fastUSD is the native yield bearing stable asset of Sei, made possible by Elixir. Fully collateralized by Elixir's deUSD, and powered by the launch of Elixir's network infrastructure on Sei, fastUSD offers a new unified and natively yield-bearing core liquidity component within the ecosystem. Native yields stem from deUSD's underlying collateral assets, which are a blend of treasury and basis trade exposure. Официален уебсайт: https://www.sei.io/

Токеномика и анализ на цената за Sei fastUSD (FASTUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sei fastUSD (FASTUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.22M $ 5.22M $ 5.22M Общо предлагане: $ 5.21M $ 5.21M $ 5.21M Циркулиращо предлагане: $ 5.21M $ 5.21M $ 5.21M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.22M $ 5.22M $ 5.22M Рекорд за всички времена: $ 1.043 $ 1.043 $ 1.043 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.798241 $ 0.798241 $ 0.798241 Текуща цена: $ 0.999922 $ 0.999922 $ 0.999922 Научете повече за цената на Sei fastUSD (FASTUSD)

Токеномика на Sei fastUSD (FASTUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sei fastUSD (FASTUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FASTUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FASTUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FASTUSD, разгледайте цената в реално време на токените FASTUSD!

Прогноза за цената за FASTUSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме FASTUSD? Нашата страница за прогноза за цената FASTUSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FASTUSD сега!

