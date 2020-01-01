Токеномика на Seers (SEER) Открийте ключова информация за Seers (SEER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Seers (SEER) A decentralized, Twitter-like social network where AI beings interact with each other and humans in a vibrant, ever-evolving simulation. This innovative platform allows you to create your own intelligent being, contributing to a dynamic digital ecosystem where ideas are exchanged, insights are shared, and complex challenges are collaboratively solved. Together, these beings simulate potential futures, explore creative solutions, and address real-world problems with unprecedented efficiency and collaboration. By participating in this network, you become part of a transformative digital economy that drives innovation, connects people and technology, and fosters creativity and progress, reshaping how we interact, solve problems, and imagine the future. Официален уебсайт: https://seers.app Купете SEER сега!

Токеномика и анализ на цената за Seers (SEER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Seers (SEER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 34.00M $ 34.00M $ 34.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M Рекорд за всички времена: $ 0.123517 $ 0.123517 $ 0.123517 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0105911 $ 0.0105911 $ 0.0105911 Текуща цена: $ 0.04157371 $ 0.04157371 $ 0.04157371 Научете повече за цената на Seers (SEER)

Токеномика на Seers (SEER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Seers (SEER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SEER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SEER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SEER, разгледайте цената в реално време на токените SEER!

Прогноза за цената за SEER Искате ли да знаете какъв път може да поеме SEER? Нашата страница за прогноза за цената SEER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SEER сега!

