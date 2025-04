Какво е Seek Tiger (STI)

"Seek Tiger, a decentralized chain game aggregation platform, is committed to creating a GameFi chain game aggregation platform based on the concept of Web 3.0, integrating smart contract constraints and Dao voting governance for global users, including a meta universe ecosystem of decentralized NFT trading and cross chain integration system. GameFi chain game aggregation platform is mainly responsible for providing players with a cross chain aggregation game environment. Decentralized NFT trading, in order to realize the circulation of game assets and virtual social networking of creators and investors. It assists potential chain game incubation."

