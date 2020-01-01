Токеномика на Seedify NFT Space (SNFTS) Открийте ключова информация за Seedify NFT Space (SNFTS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Seedify NFT Space (SNFTS) SNFTS is the utility token created by Seedify and is the core token for Seedify's NFT ecosystem. The token will enable its holder to dive deep into the NFT ecosystem created by Seedify, that has an NFT Launchpad and an NFT Marketplace where the holders will enjoy unique conditions when purchasing their NFTs. Официален уебсайт: https://snfts.seedify.fund/ Купете SNFTS сега!

Токеномика и анализ на цената за Seedify NFT Space (SNFTS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Seedify NFT Space (SNFTS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Общо предлагане: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Циркулиращо предлагане: $ 5.02B $ 5.02B $ 5.02B FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.76M $ 5.76M $ 5.76M Рекорд за всички времена: $ 0.02428117 $ 0.02428117 $ 0.02428117 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00028813 $ 0.00028813 $ 0.00028813 Научете повече за цената на Seedify NFT Space (SNFTS)

Токеномика на Seedify NFT Space (SNFTS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Seedify NFT Space (SNFTS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SNFTS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SNFTS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SNFTS, разгледайте цената в реално време на токените SNFTS!

Прогноза за цената за SNFTS Искате ли да знаете какъв път може да поеме SNFTS? Нашата страница за прогноза за цената SNFTS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SNFTS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!