Информация за SEDUX AI (SEDUX) SeduxAI is a decentralized application (DApp) built on the Solana blockchain, providing users with the opportunity to engage in conversations with AI-generated virtual personalities. These personalities are equipped with rich backstories, distinct traits, and visual representations, all created through advanced AI technology. Some personalities are designed to offer more intimate and playful interactions, catering to users personalized connection. Официален уебсайт: https://sedux.live/ Бяла книга: https://seduxai.gitbook.io/sedux.live

Токеномика и анализ на цената за SEDUX AI (SEDUX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SEDUX AI (SEDUX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 30.01K Общо предлагане: $ 982.09M Циркулиращо предлагане: $ 965.31M FDV (оценка при пълна реализация): $ 30.53K Рекорд за всички времена: $ 0.00193357 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0000293 Текуща цена: $ 0

Токеномика на SEDUX AI (SEDUX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SEDUX AI (SEDUX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SEDUX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SEDUX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SEDUX, разгледайте цената в реално време на токените SEDUX!

Прогноза за цената за SEDUX Искате ли да знаете какъв път може да поеме SEDUX? Нашата страница за прогноза за цената SEDUX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

