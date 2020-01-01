Токеномика на Secured On Blockchain (SOB) Открийте ключова информация за Secured On Blockchain (SOB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Secured On Blockchain (SOB) Secured On Blockchain (SOB) is a platform that allows you to store vital information of your assets (physical or digital) on the blockchain. Официален уебсайт: https://www.securedonblockchain.com/ Купете SOB сега!

Токеномика и анализ на цената за Secured On Blockchain (SOB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Secured On Blockchain (SOB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.62K $ 7.62K $ 7.62K Общо предлагане: $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K Циркулиращо предлагане: $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.62K $ 7.62K $ 7.62K Рекорд за всички времена: $ 3.65 $ 3.65 $ 3.65 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.006675 $ 0.006675 $ 0.006675 Текуща цена: $ 0.00765349 $ 0.00765349 $ 0.00765349 Научете повече за цената на Secured On Blockchain (SOB)

Токеномика на Secured On Blockchain (SOB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Secured On Blockchain (SOB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SOB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SOB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOB, разгледайте цената в реално време на токените SOB!

Прогноза за цената за SOB Искате ли да знаете какъв път може да поеме SOB? Нашата страница за прогноза за цената SOB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SOB сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!