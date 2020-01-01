Токеномика на Second World Games (SWIO) Открийте ключова информация за Second World Games (SWIO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Second World Games (SWIO) The primary token powering Second World Games ecosystem: Use, transfer and win SWIO across all Second World Games

In-game tournaments and leagues with SWIO rewards

Bet SWIO against other players in PVP battles

Gamified SWIO staking: Complete different in-game tasks to increase your APY Официален уебсайт: https://secondworld.io

Токеномика и анализ на цената за Second World Games (SWIO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Second World Games (SWIO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.29K Общо предлагане: $ 150.00M Циркулиращо предлагане: $ 7.02M FDV (оценка при пълна реализация): $ 198.35K Рекорд за всички времена: $ 0.255872 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00132219 Текуща цена: $ 0.00132236

Токеномика на Second World Games (SWIO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Second World Games (SWIO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SWIO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SWIO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SWIO, разгледайте цената в реално време на токените SWIO!

