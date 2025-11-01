Информация за цената за Seascape Crowns (CWS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.099784 $ 0.099784 $ 0.099784 24-часов нисък $ 0.114265 $ 0.114265 $ 0.114265 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.099784$ 0.099784 $ 0.099784 24-часов висок $ 0.114265$ 0.114265 $ 0.114265 Рекорд за всички времена $ 61.33$ 61.33 $ 61.33 Най-ниска цена $ 0.063296$ 0.063296 $ 0.063296 Промяна на цената (1ч) +1.10% Промяна на цената (1д) +3.70% Промяна на цената (7д) -34.30% Промяна на цената (7д) -34.30%

Цената в реално време за Seascape Crowns (CWS) е$0.114346. През последните 24 часа CWS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.099784 до най-висока стойност $ 0.114265, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CWS е $ 61.33, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.063296.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CWS има промяна от +1.10% за последния час, +3.70% за 24 часа и -34.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Seascape Crowns (CWS)

Пазарна капитализация $ 873.18K$ 873.18K $ 873.18K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 873.18K$ 873.18K $ 873.18K Циркулиращо предлагане 7.65M 7.65M 7.65M Общо предлагане 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575

Текущата пазарна капитализация на Seascape Crowns е $ 873.18K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CWS е 7.65M, като общото предлагане е 7645850.9663491575. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 873.18K.