🌍 Introduction: A Legendary Icon, Reimagined for the Future The SEAMANIA Protocol, led by SEAMAN Cult, aims to revive one of SEGA Dreamcast's most iconic and best-selling game titles with AI integration—a worldwide cultural phenomenon that won numerous awards in the U.S. and Japan. More than just a game, SEAMAN was the world’s first AI-powered interactive experience, enabling voice-based conversations long before the AI revolution.
Now, SEAMAN returns not as a mere game, but as an advanced AI agent, blending nostalgia with cutting-edge technology. This human-faced fish is reborn as a deeply intelligent, emotionally responsiveAI, offering limitless customization and integration into the modern digital world.
With GenAI-powered customization, users can create their own SEAMAN AI, shaping it into a cherished lostone, a favorite celebrity, or even historical figures. This is no longer a game—it's an AI-driven personal companion and the digital evolution for human interaction.
🔥 Concept: The Wisdom of a Legendary AI-powered Companion At the core of the SEAMANIA Protocol lies the legendary Seaman—a mystical, human-faced fish endowed withancient wisdom and the ability to understand human language. More than just an AI, it is your trustedadvisor, best friend, therapist, personal cheerleader, witty conversationalist, intelligent guide, SEAMANIA is a life coach. Housed in your own digital aquarium, your SEAMAN AI reduces stress, combats loneliness, and guides humanity towards a brighter future. Imagine an AI companion that doesn’t just respond but truly understands, entertains, and supports you—blending humor, sarcasm, and wisdom.
Токеномика и анализ на цената за SEAMANIA (SEAMANIA)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SEAMANIA (SEAMANIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на SEAMANIA (SEAMANIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на SEAMANIA (SEAMANIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой SEAMANIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой SEAMANIA токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на SEAMANIA, разгледайте цената в реално време на токените SEAMANIA!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.