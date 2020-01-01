Токеномика на Screaming Hyrax ($MAMA) Открийте ключова информация за Screaming Hyrax ($MAMA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Screaming Hyrax ($MAMA) This meme project is centered around a viral meme that has gained significant traction on social media. It aims to explore and expand on the themes, humor, and visuals of the original meme. By creating new iterations or adaptations, the project encourages engagement and interaction, allowing users to contribute their own takes and interpretations, thereby fostering a sense of community around the shared experience of the meme. Официален уебсайт: https://mamathescreaminghyrax.com/mamaonsol Купете $MAMA сега!

Токеномика и анализ на цената за Screaming Hyrax ($MAMA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Screaming Hyrax ($MAMA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 28.63K Общо предлагане: $ 998.79M Циркулиращо предлагане: $ 998.79M FDV (оценка при пълна реализация): $ 28.63K Рекорд за всички времена: $ 0.00551756 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на Screaming Hyrax ($MAMA)

Токеномика на Screaming Hyrax ($MAMA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Screaming Hyrax ($MAMA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $MAMA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $MAMA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $MAMA, разгледайте цената в реално време на токените $MAMA!

Прогноза за цената за $MAMA Искате ли да знаете какъв път може да поеме $MAMA? Нашата страница за прогноза за цената $MAMA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $MAMA сега!

