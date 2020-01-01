Токеномика на Scoutly AI (SCOUT) Открийте ключова информация за Scoutly AI (SCOUT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Scoutly AI (SCOUT) Scoutly is a Sports Betting Analysis platform powered by intensive data analysis and artificial intelligence. Scoutly provides up to data analysis of sports betting markets and odds. Scoutly will give any user a data driven betting picks for any market listed on the website. $SCOUT is the native token of the Scoutly ecosystem. Soon, only holders of $SCOUT will be able to access the tools and picks on Scoutly.gg. Официален уебсайт: https://scoutly.gg/ Купете SCOUT сега!

Токеномика и анализ на цената за Scoutly AI (SCOUT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Scoutly AI (SCOUT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 120.00K $ 120.00K $ 120.00K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 120.00K $ 120.00K $ 120.00K Рекорд за всички времена: $ 0.01701504 $ 0.01701504 $ 0.01701504 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00012 $ 0.00012 $ 0.00012 Научете повече за цената на Scoutly AI (SCOUT)

Токеномика на Scoutly AI (SCOUT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Scoutly AI (SCOUT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SCOUT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SCOUT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SCOUT, разгледайте цената в реално време на токените SCOUT!

Прогноза за цената за SCOUT Искате ли да знаете какъв път може да поеме SCOUT? Нашата страница за прогноза за цената SCOUT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SCOUT сега!

