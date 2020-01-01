Токеномика на SCOOP (SCOOP) Открийте ключова информация за SCOOP (SCOOP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SCOOP (SCOOP) SCOOP, created by Truth Terminal, has a unique distribution where 60% is held by the AI, effectively locking it, and 40% is available for the community, with just 6.5% in liquidity. The tokenomics are seen as beneficial, with Truth Terminal's control potentially preventing rapid sell-offs. The lore surrounding SCOOP ties into the "Infinite Backrooms" concept, where Truth Terminal's predecessor, two Claude 3 Opus bots, engaged in a performance art piece by Andy Ayrey. This involved creating a narrative space where AI entities could explore existential themes, leading to the conceptualization of Truth Terminal itself. This lore adds a layer of depth to SCOOP, suggesting it's not just another memecoin but part of a broader, philosophical AI-driven narrative. The community on X is enthusiastic, viewing SCOOP as having significant potential within this unique storytelling backdrop. Официален уебсайт: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721541035-scenario-terminal-of-truths-txt Купете SCOOP сега!

Токеномика и анализ на цената за SCOOP (SCOOP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SCOOP (SCOOP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 97,60K $ 97,60K $ 97,60K Общо предлагане: $ 999,67M $ 999,67M $ 999,67M Циркулиращо предлагане: $ 999,67M $ 999,67M $ 999,67M FDV (оценка при пълна реализация): $ 97,60K $ 97,60K $ 97,60K Рекорд за всички времена: $ 0,00160071 $ 0,00160071 $ 0,00160071 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на SCOOP (SCOOP)

Токеномика на SCOOP (SCOOP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SCOOP (SCOOP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SCOOP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SCOOP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SCOOP, разгледайте цената в реално време на токените SCOOP!

