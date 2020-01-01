Токеномика на SciNet (SCINET) Открийте ключова информация за SciNet (SCINET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SciNet (SCINET) SciNet is a revolutionary platform that aims to redefine the way science is conducted, validated, and shared. At its core, SciNet is built to empower researchers, innovators, and contributors with tools that foster collaboration, transparency, and innovation. By leveraging the power of blockchain technology and artificial intelligence, SciNet creates a decentralized ecosystem where knowledge is freely accessible, discoveries are validated transparently, and contributions are rewarded fairly. In today’s world, traditional science often faces challenges such as restricted access to resources, centralized control, and slow validation processes. SciNet breaks down these barriers by offering a platform where global collaboration thrives, and every stakeholder has a voice. Whether you’re a researcher seeking access to the latest tools, an innovator looking to protect your intellectual property, or a contributor supporting groundbreaking research, SciNet provides a space for you. Официален уебсайт: http://scinet.io Купете SCINET сега!

Токеномика и анализ на цената за SciNet (SCINET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SciNet (SCINET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 22.26K $ 22.26K $ 22.26K Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 22.26K $ 22.26K $ 22.26K Рекорд за всички времена: $ 0.193518 $ 0.193518 $ 0.193518 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00110197 $ 0.00110197 $ 0.00110197 Текуща цена: $ 0.00222575 $ 0.00222575 $ 0.00222575 Научете повече за цената на SciNet (SCINET)

Токеномика на SciNet (SCINET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SciNet (SCINET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SCINET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SCINET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SCINET, разгледайте цената в реално време на токените SCINET!

Прогноза за цената за SCINET Искате ли да знаете какъв път може да поеме SCINET? Нашата страница за прогноза за цената SCINET съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SCINET сега!

