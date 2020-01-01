Токеномика на Science Cult Mascot (HELA) Открийте ключова информация за Science Cult Mascot (HELA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Science Cult Mascot (HELA) HELA is the mascot of Decentralized Science (DeSci) movement, striving to make science popular and fun (again). Inspired by the discovery of HeLa cells, one of the most valuable and timeless discoveries in the history of science. The name hints on a tribute to Henrietta Lacks, whose cancer cells are the source of the HeLa cell line, the first immortalized human cell line and one of the most important cell lines in medical research. An immortalized cell line reproduces indefinitely under specific conditions, and the HeLa cell line continues to be a source of invaluable medical data to the present day. Официален уебсайт: https://helacult.com/ Купете HELA сега!

Токеномика и анализ на цената за Science Cult Mascot (HELA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Science Cult Mascot (HELA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 58.58K $ 58.58K $ 58.58K Общо предлагане: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M Циркулиращо предлагане: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M FDV (оценка при пълна реализация): $ 58.58K $ 58.58K $ 58.58K Рекорд за всички времена: $ 0.00325709 $ 0.00325709 $ 0.00325709 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Science Cult Mascot (HELA)

Токеномика на Science Cult Mascot (HELA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Science Cult Mascot (HELA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HELA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HELA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HELA, разгледайте цената в реално време на токените HELA!

Прогноза за цената за HELA Искате ли да знаете какъв път може да поеме HELA? Нашата страница за прогноза за цената HELA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HELA сега!

