Информация за цената за Schizodio (SCHIZODIO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.07% Промяна на цената (1д) -0.71% Промяна на цената (7д) -13.33% Промяна на цената (7д) -13.33%

Цената в реално време за Schizodio (SCHIZODIO) е--. През последните 24 часа SCHIZODIO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SCHIZODIO е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SCHIZODIO има промяна от -0.07% за последния час, -0.71% за 24 часа и -13.33% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Schizodio (SCHIZODIO)

Пазарна капитализация $ 130.63K$ 130.63K $ 130.63K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 130.63K$ 130.63K $ 130.63K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Schizodio е $ 130.63K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SCHIZODIO е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 130.63K.