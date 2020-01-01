Токеномика на Sceptre Staked FLR (SFLR) Открийте ключова информация за Sceptre Staked FLR (SFLR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sceptre Staked FLR (SFLR) Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets. Официален уебсайт: https://flare.sceptre.fi/

Токеномика и анализ на цената за Sceptre Staked FLR (SFLR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sceptre Staked FLR (SFLR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 41.05M Общо предлагане: $ 1.14B Циркулиращо предлагане: $ 1.14B FDV (оценка при пълна реализация): $ 41.05M Рекорд за всички времена: $ 0.04445059 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0131328 Текуща цена: $ 0.03579412

Токеномика на Sceptre Staked FLR (SFLR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sceptre Staked FLR (SFLR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SFLR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SFLR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SFLR, разгледайте цената в реално време на токените SFLR!

Прогноза за цената за SFLR Искате ли да знаете какъв път може да поеме SFLR? Нашата страница за прогноза за цената SFLR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

