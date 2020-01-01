Токеномика на scan meme (SCAN) Открийте ключова информация за scan meme (SCAN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за scan meme (SCAN) Scan is a new meme token that brings together individuals who strive to use their time wisely for personal development. It encourages participants to focus on self-improvement, prioritizing both health and wealth. The project promotes a mindful approach to life, offering everyone the freedom to choose how to make their time more valuable and productive. With an innovative, community-driven vision, Scan empowers users to invest in themselves while actively contributing to a dynamic movement that fosters personal growth, financial success, and a balanced lifestyle. Официален уебсайт: https://scanmemes.net/ Купете SCAN сега!

Токеномика и анализ на цената за scan meme (SCAN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за scan meme (SCAN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 21.35K $ 21.35K $ 21.35K Общо предлагане: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Циркулиращо предлагане: $ 972.10M $ 972.10M $ 972.10M FDV (оценка при пълна реализация): $ 21.96K $ 21.96K $ 21.96K Рекорд за всички времена: $ 0.00122353 $ 0.00122353 $ 0.00122353 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на scan meme (SCAN)

Токеномика на scan meme (SCAN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на scan meme (SCAN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SCAN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SCAN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SCAN, разгледайте цената в реално време на токените SCAN!

Прогноза за цената за SCAN Искате ли да знаете какъв път може да поеме SCAN? Нашата страница за прогноза за цената SCAN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SCAN сега!

