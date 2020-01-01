Токеномика на sBTC (SBTC) Открийте ключова информация за sBTC (SBTC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за sBTC (SBTC) sBTC allows users to peg-in BTC from Bitcoin L1 to Stacks L2, where it can be used in DeFi protocols, lending platforms, or AMMs (Automated Market Makers). Stacks is a Bitcoin Layer 2 (L2) that brings smart contracts, DeFi, and scalable applications to Bitcoin while inheriting its security. It uses Proof of Transfer (PoX) to settle transactions on Bitcoin without modifying its base layer. Stacks enables Clarity smart contracts, allowing decentralized applications (dApps) to interact with Bitcoin natively. With sBTC, a decentralized, 1:1 Bitcoin-backed asset, users can move BTC into Stacks to access DeFi and smart contracts while maintaining Bitcoin’s security. Stacks expands Bitcoin’s utility beyond a store of value, enabling it to be used for lending, yield generation, and trading in a trust-minimized way. Официален уебсайт: https://www.stacks.co/sbtc Бяла книга: https://stacks-network.github.io/stacks/sbtc.pdf Купете SBTC сега!

Токеномика и анализ на цената за sBTC (SBTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за sBTC (SBTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 115.96M $ 115.96M $ 115.96M Общо предлагане: $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K Циркулиращо предлагане: $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K FDV (оценка при пълна реализация): $ 115.96M $ 115.96M $ 115.96M Рекорд за всички времена: $ 145,060 $ 145,060 $ 145,060 Най-ниска стойност за целия период: $ 50,597 $ 50,597 $ 50,597 Текуща цена: $ 115,957 $ 115,957 $ 115,957 Научете повече за цената на sBTC (SBTC)

Токеномика на sBTC (SBTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на sBTC (SBTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SBTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SBTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SBTC, разгледайте цената в реално време на токените SBTC!

