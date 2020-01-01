Токеномика на Savings USX (SUSX) Открийте ключова информация за Savings USX (SUSX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Savings USX (SUSX) What is sUSX? Savings USX (sUSX) is the tokenized version of yield-bearing USX, redistributing revenue from dForce protocols back to USX holders. Savings USX (sUSX) implements a LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token) format for USX deposited into the sUSX vault, converting the USR-deposited position into a token users can hold and use. sUSX will offer omni yields to holders across multiple networks, allowing USX holders to share in protocol revenues with the dForce DAO in proportion to the amount of USX deposited into the sUSX vault. This encourages long-term liquidity contributions to both USX and dForce. Where does the yield come from? xUSX will redistribute revenues collected by the Treasury from all dForce protocols and its eco-projects to sUSX holders, including but not limited to: Unitus Finance: interest spread allocation Vault: minting fees LSR: redemption fees, and saving interest generated by underlying collateral assets supplied to lending protocols POO: DeFi rewards Other RWA and other market operation strategies Earnings automatically accrue and compound continuously while you hold sUSX. Официален уебсайт: https://usx.finance/ Купете SUSX сега!

Токеномика и анализ на цената за Savings USX (SUSX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Savings USX (SUSX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 492.47K $ 492.47K $ 492.47K Общо предлагане: $ 451.64K $ 451.64K $ 451.64K Циркулиращо предлагане: $ 451.65K $ 451.65K $ 451.65K FDV (оценка при пълна реализация): $ 492.47K $ 492.47K $ 492.47K Рекорд за всички времена: $ 19.98 $ 19.98 $ 19.98 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Текуща цена: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 Научете повече за цената на Savings USX (SUSX)

Токеномика на Savings USX (SUSX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Savings USX (SUSX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SUSX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SUSX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SUSX, разгледайте цената в реално време на токените SUSX!

