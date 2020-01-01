Токеномика на Savings crvUSD (SCRVUSD) Открийте ключова информация за Savings crvUSD (SCRVUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Savings crvUSD (SCRVUSD) Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem. Официален уебсайт: https://crvusd.curve.fi/ Купете SCRVUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за Savings crvUSD (SCRVUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Savings crvUSD (SCRVUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 55.87M $ 55.87M $ 55.87M Общо предлагане: $ 52.80M $ 52.80M $ 52.80M Циркулиращо предлагане: $ 52.80M $ 52.80M $ 52.80M FDV (оценка при пълна реализация): $ 55.87M $ 55.87M $ 55.87M Рекорд за всички времена: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.894139 $ 0.894139 $ 0.894139 Текуща цена: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Научете повече за цената на Savings crvUSD (SCRVUSD)

Токеномика на Savings crvUSD (SCRVUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Savings crvUSD (SCRVUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SCRVUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SCRVUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SCRVUSD, разгледайте цената в реално време на токените SCRVUSD!

