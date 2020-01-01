Токеномика на Save The Ostriches (OSTRICH) Открийте ключова информация за Save The Ostriches (OSTRICH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Save The Ostriches (OSTRICH) Save the Ostriches movement! It's a meme token with a mission to shine a spotlight on animal cruelty and government overreach. Our focus is the heartbreaking case of Universal Ostrich Farm in Edgewood, British Columbia, where 400 healthy ostriches face culling due to the governments fear of the bird flu. By joining the $OSTRICH meme community, you’re not just buying a token—you’re standing up for justice, supporting a devastated farm family, and challenging a system that prioritizes control over compassion. Официален уебсайт: https://saveostriches.com/ Купете OSTRICH сега!

Токеномика и анализ на цената за Save The Ostriches (OSTRICH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Save The Ostriches (OSTRICH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 187.32K $ 187.32K $ 187.32K Общо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Циркулиращо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 187.32K $ 187.32K $ 187.32K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00018646 $ 0.00018646 $ 0.00018646 Научете повече за цената на Save The Ostriches (OSTRICH)

Токеномика на Save The Ostriches (OSTRICH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Save The Ostriches (OSTRICH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OSTRICH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OSTRICH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OSTRICH, разгледайте цената в реално време на токените OSTRICH!

Прогноза за цената за OSTRICH Искате ли да знаете какъв път може да поеме OSTRICH? Нашата страница за прогноза за цената OSTRICH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OSTRICH сега!

