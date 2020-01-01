Токеномика на SAVAGE (SAVG) Открийте ключова информация за SAVAGE (SAVG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SAVAGE (SAVG) SAVAGE is the first carbon-neutral NFT platform made for filmmakers and photographers. By building on Polygon’s proof of stake protocol, we are paving the way for how NFT marketplaces should operate going forward. Affordable minting, generous creator payouts, and multiple environmental initiatives mean that you can upload content with peace of mind. Innovative features like “Team NFTs” and Rights Managed Contracts that are built directly into the metadata give visual artists an array of new tools to sell their masterpieces. Whether your content is in 8K, 4K, HD, RAW, or JPEG, SAVAGE has you covered. We also support file sizes of up to 2GB, far exceeding that of other current NFT marketplaces. While being especially catered to videographers and photographers, the SAVAGE platform has been designed to evolve over time to incorporate additional forms of content and be a home to artists of all kinds. Официален уебсайт: https://savage.app/ Купете SAVG сега!

Токеномика и анализ на цената за SAVAGE (SAVG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SAVAGE (SAVG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.71K $ 19.71K $ 19.71K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 479.56M $ 479.56M $ 479.56M FDV (оценка при пълна реализация): $ 41.11K $ 41.11K $ 41.11K Рекорд за всички времена: $ 0.053969 $ 0.053969 $ 0.053969 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на SAVAGE (SAVG)

Токеномика на SAVAGE (SAVG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SAVAGE (SAVG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SAVG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SAVG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SAVG, разгледайте цената в реално време на токените SAVG!

Прогноза за цената за SAVG Искате ли да знаете какъв път може да поеме SAVG? Нашата страница за прогноза за цената SAVG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SAVG сега!

