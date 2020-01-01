Токеномика на Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Открийте ключова информация за Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) This project is an artistic representation of the identity of the founder of Bitcoin, it is a play on the typical meme format as the team is starting to implement real-life utility such as art pieces and merch in order to benefit the holders. On top of this project is simply a way for us to speculate on the true identity of Satoshi is in preparation for the HBO documentary that is dropping on the 8th of October. With the belief being that it is the individual characterized in the token itself. On top of this it is a fun way for others to speculate on the identity as well. Официален уебсайт: https://satushinukumutu.com/ Купете $NUKUMUTU сега!

Токеномика и анализ на цената за Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.43K $ 7.43K $ 7.43K Общо предлагане: $ 719.12M $ 719.12M $ 719.12M Циркулиращо предлагане: $ 719.12M $ 719.12M $ 719.12M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.43K $ 7.43K $ 7.43K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU)

Токеномика на Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $NUKUMUTU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $NUKUMUTU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $NUKUMUTU, разгледайте цената в реално време на токените $NUKUMUTU!

Прогноза за цената за $NUKUMUTU Искате ли да знаете какъв път може да поеме $NUKUMUTU? Нашата страница за прогноза за цената $NUKUMUTU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $NUKUMUTU сега!

