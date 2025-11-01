БорсаDEX+
Цената в реално време на Saturn AI днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SATAI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SATAI в MEXC сега.Цената в реално време на Saturn AI днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SATAI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SATAI в MEXC сега.

Повече за SATAI

SATAIценова информация

Какво представлява SATAI

Официален уебсайт на SATAI

Токеномика на SATAI

SATAI ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Saturn AI Лого

Saturn AI цена (SATAI)

Не се намира в списъка

1 SATAI към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Saturn AI (SATAI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:35:06 (UTC+8)

Информация за цената за Saturn AI (SATAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за Saturn AI (SATAI) е--. През последните 24 часа SATAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SATAI е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SATAI има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Saturn AI (SATAI)

$ 11.53K
$ 11.53K$ 11.53K

--
----

$ 11.53K
$ 11.53K$ 11.53K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Saturn AI е $ 11.53K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SATAI е 420.69B, като общото предлагане е 420690000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.53K.

История на цените за Saturn AI (SATAI) USD

През днешния ден промяната в цената на Saturn AI към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Saturn AI към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Saturn AI към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Saturn AI към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 00.00%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Saturn AI (SATAI)

Welcome to SaturnAI, where the world of Decentralized Finance (DeFi) meets cutting-edge Artificial Intelligence (AI) to create a smarter, more efficient, and user-friendly DeFi platform. This Whitepaper is your comprehensive guide to understanding the vision, mission, and innovative features of the SaturnAI platform. As DeFi continues to revolutionize traditional financial systems, Saturn is at the forefront, building a secure, scalable, and user-friendly ecosystem that empowers individuals and projects to participate in this rapidly growing Web3 space.

At Saturn, our goal is to simplify and enhance the DeFi experience by using AI to empower our users. From AI-powered Automated Liquidity Management to On-Chain Copytrading, Saturn is designed to give users a technological edge. AI helps optimize liquidity pools, automates trade execution, and monitors market conditions, making sure that every decision is informed by real-time data and sophisticated algorithms. This creates an environment where anyone can access and benefit from DeFi opportunities, without needing advanced technical expertise.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Saturn AI (SATAI) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Saturn AI (USD)

Колко ще струва Saturn AI (SATAI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Saturn AI (SATAI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Saturn AI.

Проверете прогнозата за цената за Saturn AI сега!

SATAI към местни валути

Токеномика на Saturn AI (SATAI)

Разбирането на токеномиката на Saturn AI (SATAI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SATAI сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Saturn AI (SATAI)

Колко струва Saturn AI (SATAI) днес?
Цената в реално време на SATAI в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SATAI към USD?
Текущата цена на SATAI към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Saturn AI?
Пазарната капитализация за SATAI е $ 11.53K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SATAI?
Циркулиращото предлагане на SATAI е 420.69B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SATAI?
SATAI постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SATAI?
SATAI достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на SATAI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SATAI е -- USD.
Ще се повиши ли SATAI тази година?
SATAI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SATAI за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:35:06 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Saturn AI (SATAI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

