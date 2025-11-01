Информация за цената за Satoxcoin (SATOX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.01402414$ 0.01402414 $ 0.01402414 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) +4.18% Промяна на цената (7д) -0.05% Промяна на цената (7д) -0.05%

Цената в реално време за Satoxcoin (SATOX) е--. През последните 24 часа SATOX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SATOX е $ 0.01402414, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SATOX има промяна от +0.01% за последния час, +4.18% за 24 часа и -0.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Satoxcoin (SATOX)

Пазарна капитализация $ 36.77K$ 36.77K $ 36.77K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 36.90K$ 36.90K $ 36.90K Циркулиращо предлагане 3.72B 3.72B 3.72B Общо предлагане 3,729,065,741.5624213 3,729,065,741.5624213 3,729,065,741.5624213

Текущата пазарна капитализация на Satoxcoin е $ 36.77K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SATOX е 3.72B, като общото предлагане е 3729065741.5624213. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 36.90K.