Токеномика на Satoshi Airline (JET) Открийте ключова информация за Satoshi Airline (JET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Satoshi Airline (JET) Users earn SAT tokens through the Satoshi Reward App’s Travel-to-Earn mining reward system. The system rewards Airplane NFT owners with SAT tokens when they reach their travel destination and have used the Satoshi Airline app. It is important to note that the SAT token amount users can receive will vary depending on their Airplane NFT Card level. Higher-level cards will give more SAT tokens while lower ones will have inferior rewards. SAT Token: Governance Token SAT tokens are used as the governance token in the ecosystem. Users can utilize SAT tokens to participate in governance. These include deciding staking reward rates, possible voting features in the future, and more. *Users who have staked their tokens longer will acquire a higher SAT voting power. Официален уебсайт: https://satoshiair.xyz/ Бяла книга: https://satoshiair.gitbook.io/docs/ Купете JET сега!

Токеномика и анализ на цената за Satoshi Airline (JET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Satoshi Airline (JET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 51.30K $ 51.30K $ 51.30K Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 104.69M $ 104.69M $ 104.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 244.98K $ 244.98K $ 244.98K Рекорд за всички времена: $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00048996 $ 0.00048996 $ 0.00048996 Научете повече за цената на Satoshi Airline (JET)

Токеномика на Satoshi Airline (JET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Satoshi Airline (JET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JET, разгледайте цената в реално време на токените JET!

Прогноза за цената за JET Искате ли да знаете какъв път може да поеме JET? Нашата страница за прогноза за цената JET съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените JET сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!