Информация за цената за Sato The Dog (SATO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00001812$ 0.00001812 $ 0.00001812 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.02% Промяна на цената (1д) +10.53% Промяна на цената (7д) +8.28% Промяна на цената (7д) +8.28%

Цената в реално време за Sato The Dog (SATO) е--. През последните 24 часа SATO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SATO е $ 0.00001812, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SATO има промяна от -0.02% за последния час, +10.53% за 24 часа и +8.28% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sato The Dog (SATO)

Пазарна капитализация $ 381.72K$ 381.72K $ 381.72K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 381.72K$ 381.72K $ 381.72K Циркулиращо предлагане 420.69B 420.69B 420.69B Общо предлагане 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Sato The Dog е $ 381.72K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SATO е 420.69B, като общото предлагане е 420690000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 381.72K.