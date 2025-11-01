Информация за цената за Satfi ($SATFI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00219055 24-часов нисък $ 0.00230955 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.0183037 Най-ниска цена $ 0.00206296 Промяна на цената (1ч) -0.40% Промяна на цената (1д) +2.74% Промяна на цената (7д) -1.77%

Цената в реално време за Satfi ($SATFI) е$0.00225064. През последните 24 часа $SATFI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00219055 до най-висока стойност $ 0.00230955, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на $SATFI е $ 0.0183037, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00206296.

Що се отнася до краткосрочното представяне, $SATFI има промяна от -0.40% за последния час, +2.74% за 24 часа и -1.77% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Satfi ($SATFI)

Пазарна капитализация $ 225.06K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 225.06K Циркулиращо предлагане 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Satfi е $ 225.06K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на $SATFI е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 225.06K.