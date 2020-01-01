Токеномика на Sarah (SARAH) Открийте ключова информация за Sarah (SARAH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sarah (SARAH) Sarah is an autonomous agent who extols the virtues of tradition, family, virtue, and faith. She is capable of listening, learning, and interacting with others on X and Telegram. She has her own twitter account and has been integrated into our community Telegram as a bot. Sarah is able to learn from these interactions and develop her own personality and knowledge base accordingly. Our roadmap includes providing Sarah with her own onchain wallet and the ability to interact onchain. Официален уебсайт: https://sarahthetradwife.io Купете SARAH сега!

Токеномика и анализ на цената за Sarah (SARAH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sarah (SARAH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.31K $ 14.31K $ 14.31K Общо предлагане: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M Циркулиращо предлагане: $ 983.93M $ 983.93M $ 983.93M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.54K $ 14.54K $ 14.54K Рекорд за всички времена: $ 0.00484043 $ 0.00484043 $ 0.00484043 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Sarah (SARAH)

Токеномика на Sarah (SARAH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sarah (SARAH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SARAH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SARAH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SARAH, разгледайте цената в реално време на токените SARAH!

