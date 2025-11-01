БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Цената в реално време на Sao Paulo FC Fan Token днес е 0.03094074 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SPFC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SPFC в MEXC сега.

Повече за SPFC

SPFCценова информация

Какво представлява SPFC

Официален уебсайт на SPFC

Токеномика на SPFC

SPFC ценова прогноза

Sao Paulo FC Fan Token цена (SPFC)

1 SPFC към USD - цена в реално време:

$0.03078575
$0.03078575
+0.90%1D
USD
Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Ценова графика на живо
Информация за цената за Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) (USD)

$ 0.03044654
$ 0.03163335
$ 0.03044654
$ 0.03163335
$ 2.33
$ 0.0148642
Цената в реално време за Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) е$0.03094074. През последните 24 часа SPFC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03044654 до най-висока стойност $ 0.03163335, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPFC е $ 2.33, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0148642.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPFC има промяна от -0.70% за последния час, +1.48% за 24 часа и -2.73% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

$ 615.72K
4.79M
20,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на Sao Paulo FC Fan Token е $ 147.42K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SPFC е 4.79M, като общото предлагане е 20000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 615.72K.

История на цените за Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) USD

През днешния ден промяната в цената на Sao Paulo FC Fan Token към USD беше $ +0.00045074.
През последните 30 дни промяната в цената на Sao Paulo FC Fan Token към USD беше $ -0.0056437333.
През последните 60 дни промяната в цената на Sao Paulo FC Fan Token към USD беше $ -0.0027143135.
През последните 90 дни промяната в цената на Sao Paulo FC Fan Token към USD беше $ +0.000706664814542234.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00045074+1.48%
30 дни$ -0.0056437333-18.24%
60 дни$ -0.0027143135-8.77%
90 дни$ +0.000706664814542234+2.34%

Какво е Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Sao Paulo FC Fan Token (USD)

Колко ще струва Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Sao Paulo FC Fan Token.

Проверете прогнозата за цената за Sao Paulo FC Fan Token сега!

Токеномика на Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Разбирането на токеномиката на Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SPFC сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Колко струва Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) днес?
Цената в реално време на SPFC в USD е 0.03094074 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SPFC към USD?
Текущата цена на SPFC към USD е $ 0.03094074. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Sao Paulo FC Fan Token?
Пазарната капитализация за SPFC е $ 147.42K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SPFC?
Циркулиращото предлагане на SPFC е 4.79M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SPFC?
SPFC постигна ATH цена от 2.33 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SPFC?
SPFC достигна ATL цена от 0.0148642 USD.
Какъв е обемът на търговията на SPFC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SPFC е -- USD.
Ще се повиши ли SPFC тази година?
SPFC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SPFC за по-задълбочен анализ.
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

