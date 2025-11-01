Sao Paulo FC Fan Token цена (SPFC)
-0.70%
+1.48%
-2.73%
-2.73%
Цената в реално време за Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) е$0.03094074. През последните 24 часа SPFC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03044654 до най-висока стойност $ 0.03163335, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPFC е $ 2.33, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0148642.
Що се отнася до краткосрочното представяне, SPFC има промяна от -0.70% за последния час, +1.48% за 24 часа и -2.73% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Sao Paulo FC Fan Token е $ 147.42K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SPFC е 4.79M, като общото предлагане е 20000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 615.72K.
През днешния ден промяната в цената на Sao Paulo FC Fan Token към USD беше $ +0.00045074.
През последните 30 дни промяната в цената на Sao Paulo FC Fan Token към USD беше $ -0.0056437333.
През последните 60 дни промяната в цената на Sao Paulo FC Fan Token към USD беше $ -0.0027143135.
През последните 90 дни промяната в цената на Sao Paulo FC Fan Token към USD беше $ +0.000706664814542234.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ +0.00045074
|+1.48%
|30 дни
|$ -0.0056437333
|-18.24%
|60 дни
|$ -0.0027143135
|-8.77%
|90 дни
|$ +0.000706664814542234
|+2.34%
Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.
The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.
MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!
Колко ще струва Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Sao Paulo FC Fan Token.
Проверете прогнозата за цената за Sao Paulo FC Fan Token сега!
Разбирането на токеномиката на Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SPFC сега!
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.
Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара
Криптовалутите с най-висок обем на търговия
Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия