Информация за цената за Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.03044654 $ 0.03044654 $ 0.03044654 24-часов нисък $ 0.03163335 $ 0.03163335 $ 0.03163335 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.03044654$ 0.03044654 $ 0.03044654 24-часов висок $ 0.03163335$ 0.03163335 $ 0.03163335 Рекорд за всички времена $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 Най-ниска цена $ 0.0148642$ 0.0148642 $ 0.0148642 Промяна на цената (1ч) -0.70% Промяна на цената (1д) +1.48% Промяна на цената (7д) -2.73% Промяна на цената (7д) -2.73%

Цената в реално време за Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) е$0.03094074. През последните 24 часа SPFC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03044654 до най-висока стойност $ 0.03163335, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPFC е $ 2.33, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0148642.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPFC има промяна от -0.70% за последния час, +1.48% за 24 часа и -2.73% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Пазарна капитализация $ 147.42K$ 147.42K $ 147.42K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 615.72K$ 615.72K $ 615.72K Циркулиращо предлагане 4.79M 4.79M 4.79M Общо предлагане 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Sao Paulo FC Fan Token е $ 147.42K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SPFC е 4.79M, като общото предлагане е 20000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 615.72K.