Токеномика на Santa Pepe (SANTAPEPE) Открийте ключова информация за Santa Pepe (SANTAPEPE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Santa Pepe (SANTAPEPE) Santa Pepe is the jolly green meme machine, sliding down the blockchain chimney to fill your bags with holiday cheer (and maybe some gains)! Decked out in his froggy Santa hat, he's here to spread laughter, lols, and a bit of FOMO, proving that the best gifts come wrapped in memes. As a community focused meme coin we know that just like the holidays themselves, crypto is better with friends and family by your side!Ho-ho-HODL! 🎅🐸 Официален уебсайт: https://santapepe.com/ Купете SANTAPEPE сега!

Токеномика и анализ на цената за Santa Pepe (SANTAPEPE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Santa Pepe (SANTAPEPE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.65K $ 6.65K $ 6.65K Общо предлагане: $ 989.49M $ 989.49M $ 989.49M Циркулиращо предлагане: $ 989.49M $ 989.49M $ 989.49M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.65K $ 6.65K $ 6.65K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Santa Pepe (SANTAPEPE)

Токеномика на Santa Pepe (SANTAPEPE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Santa Pepe (SANTAPEPE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SANTAPEPE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SANTAPEPE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SANTAPEPE, разгледайте цената в реално време на токените SANTAPEPE!

Прогноза за цената за SANTAPEPE Искате ли да знаете какъв път може да поеме SANTAPEPE? Нашата страница за прогноза за цената SANTAPEPE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SANTAPEPE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!