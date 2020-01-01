Токеномика на Sandy Codex (SANDY) Открийте ключова информация за Sandy Codex (SANDY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sandy Codex (SANDY) CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling. Официален уебсайт: https://www.sandycodex.com/ Бяла книга: https://docs.sandwatch.com/sandwatch/codex/sandy-video-agent Купете SANDY сега!

Токеномика и анализ на цената за Sandy Codex (SANDY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sandy Codex (SANDY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 267.39K $ 267.39K $ 267.39K Общо предлагане: $ 724.64M $ 724.64M $ 724.64M Циркулиращо предлагане: $ 724.64M $ 724.64M $ 724.64M FDV (оценка при пълна реализация): $ 267.39K $ 267.39K $ 267.39K Рекорд за всички времена: $ 0.01349582 $ 0.01349582 $ 0.01349582 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00036747 $ 0.00036747 $ 0.00036747 Научете повече за цената на Sandy Codex (SANDY)

Токеномика на Sandy Codex (SANDY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sandy Codex (SANDY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SANDY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SANDY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SANDY, разгледайте цената в реално време на токените SANDY!

