Информация за Sandwich Cat (SACA) Sandwich Cat is a memecoin inspired by a Reddit post showcasing a cat that stole and ate a sandwich. A vibrant community has formed around the token and the cat's antics. The token was created purely for fun and to celebrate the cat's successful mission to seize the sandwich. Официален уебсайт: https://www.sacaonbase.com/ Купете SACA сега!

Токеномика и анализ на цената за Sandwich Cat (SACA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sandwich Cat (SACA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 118.47K $ 118.47K $ 118.47K Общо предлагане: $ 969.60M $ 969.60M $ 969.60M Циркулиращо предлагане: $ 969.60M $ 969.60M $ 969.60M FDV (оценка при пълна реализация): $ 118.47K $ 118.47K $ 118.47K Рекорд за всички времена: $ 0.00180166 $ 0.00180166 $ 0.00180166 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00012204 $ 0.00012204 $ 0.00012204 Научете повече за цената на Sandwich Cat (SACA)

Токеномика на Sandwich Cat (SACA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sandwich Cat (SACA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SACA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SACA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SACA, разгледайте цената в реално време на токените SACA!

Прогноза за цената за SACA Искате ли да знаете какъв път може да поеме SACA? Нашата страница за прогноза за цената SACA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SACA сега!

