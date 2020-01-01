Токеномика на Sandclock (QUARTZ) Открийте ключова информация за Sandclock (QUARTZ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sandclock (QUARTZ) Sandclock is a multichain DeFi platform with the objective of creating ultra programmable money by leveraging cutting-edge yield generating strategies. By splitting principal from yield and allowing users to subdivide either of them to create their own strategies, we unlock the programmability of capital. The design space is infinite: from investments into DCA vaults, corporate CSR management, zero-loss donations/investments/subscription services, to setting up DAOs that provide exit liquidity to NFT floor undercutters. As we want to onboard the next 50 million non-crypto users to web3, we have also put a tremendous amount of time and effort into being compliant, acquiring licenses (SOC 1/SOC 2 type II, FINRA, FinCen, CPO, etcetera), redesigning the crypto UX/UI from scratch, doing key management the right way, baking insurance into our products, and so on. Официален уебсайт: https://sandclock.org Бяла книга: https://docs.sandclock.org/current/

Токеномика и анализ на цената за Sandclock (QUARTZ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sandclock (QUARTZ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 595.06K Общо предлагане: $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 7.33M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.12M Рекорд за всички времена: $ 25.83 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.08114 Текуща цена: $ 0.081155

Токеномика на Sandclock (QUARTZ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sandclock (QUARTZ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой QUARTZ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой QUARTZ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на QUARTZ, разгледайте цената в реално време на токените QUARTZ!

Прогноза за цената за QUARTZ Искате ли да знаете какъв път може да поеме QUARTZ? Нашата страница за прогноза за цената QUARTZ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

