Токеномика на Sanctum Infinity (INF) Открийте ключова информация за Sanctum Infinity (INF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Sanctum Infinity (INF) Socean is a noncustodial stake pool for the Solana blockchain based on the Solana stake pool reference implementation. Users deposit SOL, we stake it for them, and give them a derivative token called SOCN that can be redeemed for SOL at any time. The SOCN token can then be used in several different use-cases, like lending/borrowing, liquidity provision, trading, etc. Официален уебсайт: https://sanctum.so Бяла книга: https://blog.sanctum.so/docs

Токеномика и анализ на цената за Sanctum Infinity (INF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sanctum Infinity (INF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 51.79M Общо предлагане: $ 668.26K Циркулиращо предлагане: $ 218.18K FDV (оценка при пълна реализация): $ 158.62M Рекорд за всички времена: $ 363.89 Най-ниска стойност за целия период: $ 8.97 Текуща цена: $ 237.48

Токеномика на Sanctum Infinity (INF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sanctum Infinity (INF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой INF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой INF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на INF, разгледайте цената в реално време на токените INF!

Прогноза за цената за INF Искате ли да знаете какъв път може да поеме INF? Нашата страница за прогноза за цената INF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

