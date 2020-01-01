Токеномика на San Chan (SAN) Открийте ключова информация за San Chan (SAN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за San Chan (SAN) Kantaro and his loyal dog, San Chan, are on an epic journey across Japan, captivating hearts with every step. From bustling cities to serene landscapes, they're sharing each unforgettable adventure on Kantaro’s TikTok. San Chan, the charming Shiba Inu, is quickly becoming the face of joy and positivity. Let’s rally behind this adorable pup and turn her into the internet’s most lovable, meme-worthy sensation! Официален уебсайт: http://sanchan.live Купете SAN сега!

Токеномика и анализ на цената за San Chan (SAN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за San Chan (SAN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.86M $ 8.86M $ 8.86M Общо предлагане: $ 941.97M $ 941.97M $ 941.97M Циркулиращо предлагане: $ 911.99M $ 911.99M $ 911.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.15M $ 9.15M $ 9.15M Рекорд за всички времена: $ 0.03753525 $ 0.03753525 $ 0.03753525 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00973508 $ 0.00973508 $ 0.00973508 Научете повече за цената на San Chan (SAN)

Токеномика на San Chan (SAN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на San Chan (SAN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SAN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SAN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SAN, разгледайте цената в реално време на токените SAN!

Прогноза за цената за SAN Искате ли да знаете какъв път може да поеме SAN? Нашата страница за прогноза за цената SAN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SAN сега!

