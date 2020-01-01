Токеномика на Samurai Starter (SAM) Открийте ключова информация за Samurai Starter (SAM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Samurai Starter (SAM) Samurai Starter is a launchpad, project accelerator, and community engagement hub that incentivizes members to invest and participate in the projects driving innovation in crypto. Built on Base and raising across all EVM chains, Samurai aims to enrich the entire crypto ecosystem by incubating and launching projects which will define the future of the space. Through our crowdfunding platform, we regularly conduct sell-out raises for top new Web3 projects, such as OrangeDX, InterSwap, and Seedify-incubated gaming projects Haven's Compass and Galaxy Games. Access to these sales is gained by staking the SAM token, or holding a SamNFT. Holders can also benefit from regular giveaways through our Samurai Sanka community platform, which incentivizes platform engagement with lottery tickets and other prizes. Официален уебсайт: https://www.samuraistarter.com/ Купете SAM сега!

Токеномика и анализ на цената за Samurai Starter (SAM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Samurai Starter (SAM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 206.52K $ 206.52K $ 206.52K Общо предлагане: $ 130.00M $ 130.00M $ 130.00M Циркулиращо предлагане: $ 99.28M $ 99.28M $ 99.28M FDV (оценка при пълна реализация): $ 270.42K $ 270.42K $ 270.42K Рекорд за всички времена: $ 0.053232 $ 0.053232 $ 0.053232 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00152788 $ 0.00152788 $ 0.00152788 Текуща цена: $ 0.00207768 $ 0.00207768 $ 0.00207768 Научете повече за цената на Samurai Starter (SAM)

Токеномика на Samurai Starter (SAM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Samurai Starter (SAM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SAM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SAM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SAM, разгледайте цената в реално време на токените SAM!

Прогноза за цената за SAM Искате ли да знаете какъв път може да поеме SAM? Нашата страница за прогноза за цената SAM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SAM сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!