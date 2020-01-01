Токеномика на Samsunspor Fan Token (SAM) Открийте ключова информация за Samsunspor Fan Token (SAM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Samsunspor Fan Token (SAM) Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. Официален уебсайт: https://www.socios.com/ Купете SAM сега!

Токеномика и анализ на цената за Samsunspor Fan Token (SAM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Samsunspor Fan Token (SAM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 736.60K $ 736.60K $ 736.60K Общо предлагане: $ 5.50M $ 5.50M $ 5.50M Циркулиращо предлагане: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Рекорд за всички времена: $ 19.44 $ 19.44 $ 19.44 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.235702 $ 0.235702 $ 0.235702 Текуща цена: $ 0.368613 $ 0.368613 $ 0.368613 Научете повече за цената на Samsunspor Fan Token (SAM)

Токеномика на Samsunspor Fan Token (SAM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Samsunspor Fan Token (SAM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SAM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SAM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SAM, разгледайте цената в реално време на токените SAM!

