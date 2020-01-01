Токеномика на SALUKI (SALUKI) Открийте ключова информация за SALUKI (SALUKI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SALUKI (SALUKI) The Oldest Dog Breed in the World. Now on the Blockchain Introducing $SALUKI, the token that honors the First Dog — the Saluki, the most ancient and noble dog breed known to humankind. With a documented history stretching back over 7,000 years, the Saluki predates all modern dog breeds and even rivals ancient civilization itself. From the deserts of the Middle East to the tombs of Egyptian pharaohs, Salukis were not just pets — they were royalty, revered for their speed, loyalty, and grace. Now, the legacy of the First Dog is being immortalized on the blockchain. WHY $SALUKI 7,000 Years of History Recognized as the First Dog Breed Ever A symbol of Loyalty, Elegance, and Timelessness Older Than Civilization's Most Iconic Landmarks Saluki is not just a meme — it’s history wrapped in code, the first-ever dog now becoming the first meme of its kind. Официален уебсайт: https://salukionbase.xyz/ Купете SALUKI сега!

Токеномика и анализ на цената за SALUKI (SALUKI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SALUKI (SALUKI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 294.93K $ 294.93K $ 294.93K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 294.93K $ 294.93K $ 294.93K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00029492 $ 0.00029492 $ 0.00029492 Научете повече за цената на SALUKI (SALUKI)

Токеномика на SALUKI (SALUKI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SALUKI (SALUKI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SALUKI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SALUKI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SALUKI, разгледайте цената в реално време на токените SALUKI!

Прогноза за цената за SALUKI Искате ли да знаете какъв път може да поеме SALUKI? Нашата страница за прогноза за цената SALUKI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

