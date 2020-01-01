Токеномика на Sally A1C (A1C) Открийте ключова информация за Sally A1C (A1C), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sally A1C (A1C) Meet Sally, Your Metabolic Health AI Agent. Your personal guide to a happier, healthier you, Sally empowers you to take control of your well-being. Forget daunting diets; Sally provides actionable, evidence-based steps tailored to your individual needs, helping you build sustainable habits, especially for A1C optimization. Focusing on key metabolic markers, we aim to help prevent and potentially reverse certain chronic diseases (under professional guidance). Beyond numbers, we focus on enjoyable exercise, mindful eating, and effective stress management. With Sally, gain a deeper understanding of your body, unlock your potential for vibrant energy, and embrace lasting health. Let's transform your well-being together! Официален уебсайт: https://asksally.xyz/ Купете A1C сега!

Токеномика и анализ на цената за Sally A1C (A1C) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sally A1C (A1C), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.66M $ 10.66M $ 10.66M Общо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Циркулиращо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.66M $ 10.66M $ 10.66M Рекорд за всички времена: $ 14.54 $ 14.54 $ 14.54 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.340178 $ 0.340178 $ 0.340178 Текуща цена: $ 0.507444 $ 0.507444 $ 0.507444 Научете повече за цената на Sally A1C (A1C)

Токеномика на Sally A1C (A1C): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sally A1C (A1C) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой A1C токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой A1C токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на A1C, разгледайте цената в реално време на токените A1C!

Прогноза за цената за A1C Искате ли да знаете какъв път може да поеме A1C? Нашата страница за прогноза за цената A1C съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените A1C сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!