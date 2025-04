Какво е Sakura (SKU)

Sakura is a substrate-based parachain candidate specifically built for the cross-chain DeFi ecosystem on Kusama. Building on the success of the Rococo testnet, the stage for Kusama has been set as the first “mainnet” to utilize the power of Substrate.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Sakura (SKU) ресурс Официален уеб сайт