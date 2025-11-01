Информация за цената за Sakai Vault (SAKAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0307093 $ 0.0307093 $ 0.0307093 24-часов нисък $ 0.03231769 $ 0.03231769 $ 0.03231769 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0307093$ 0.0307093 $ 0.0307093 24-часов висок $ 0.03231769$ 0.03231769 $ 0.03231769 Рекорд за всички времена $ 12.21$ 12.21 $ 12.21 Най-ниска цена $ 0.02819608$ 0.02819608 $ 0.02819608 Промяна на цената (1ч) +0.90% Промяна на цената (1д) -0.49% Промяна на цената (7д) -4.08% Промяна на цената (7д) -4.08%

Цената в реално време за Sakai Vault (SAKAI) е$0.03141471. През последните 24 часа SAKAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0307093 до най-висока стойност $ 0.03231769, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SAKAI е $ 12.21, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.02819608.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SAKAI има промяна от +0.90% за последния час, -0.49% за 24 часа и -4.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sakai Vault (SAKAI)

Пазарна капитализация $ 112.50K$ 112.50K $ 112.50K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 250.45K$ 250.45K $ 250.45K Циркулиращо предлагане 3.59M 3.59M 3.59M Общо предлагане 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Sakai Vault е $ 112.50K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SAKAI е 3.59M, като общото предлагане е 8000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 250.45K.