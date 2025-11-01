БорсаDEX+
Цената в реално време на Sakai Vault днес е 0.03141471 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SAKAI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SAKAI в MEXC сега.

Sakai Vault (SAKAI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:53:13 (UTC+8)

Информация за цената за Sakai Vault (SAKAI) (USD)

Цената в реално време за Sakai Vault (SAKAI) е$0.03141471. През последните 24 часа SAKAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0307093 до най-висока стойност $ 0.03231769, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SAKAI е $ 12.21, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.02819608.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SAKAI има промяна от +0.90% за последния час, -0.49% за 24 часа и -4.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sakai Vault (SAKAI)

Текущата пазарна капитализация на Sakai Vault е $ 112.50K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SAKAI е 3.59M, като общото предлагане е 8000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 250.45K.

История на цените за Sakai Vault (SAKAI) USD

През днешния ден промяната в цената на Sakai Vault към USD беше $ -0.00015724719278609.
През последните 30 дни промяната в цената на Sakai Vault към USD беше $ +0.0004611993.
През последните 60 дни промяната в цената на Sakai Vault към USD беше $ -0.0003122747.
През последните 90 дни промяната в цената на Sakai Vault към USD беше $ -0.00340932021284933.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00015724719278609-0.49%
30 дни$ +0.0004611993+1.47%
60 дни$ -0.0003122747-0.99%
90 дни$ -0.00340932021284933-9.79%

Какво е Sakai Vault (SAKAI)

Sakai Vault is a new decentralized exchange platform that provides fast and secure transactions at low fees. Its perpetual exchange feature enables traders to engage in futures trading without expiration dates, while its AI-powered trading strategies offer an informed and profitable trading experience.

With its support for multiple blockchain networks, deflationary token models, and focus on scalability and user experience, Sakai Vault is at the forefront of DeFi 2.0. It aims to provide an accessible and user-friendly ecosystem for decentralized finance, unlocking new use cases and bringing the benefits of blockchain technology to a wider audience.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Sakai Vault (USD)

Колко ще струва Sakai Vault (SAKAI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Sakai Vault (SAKAI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Sakai Vault.

Проверете прогнозата за цената за Sakai Vault сега!

Токеномика на Sakai Vault (SAKAI)

Разбирането на токеномиката на Sakai Vault (SAKAI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SAKAI сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Sakai Vault (SAKAI)

Колко струва Sakai Vault (SAKAI) днес?
Цената в реално време на SAKAI в USD е 0.03141471 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SAKAI към USD?
Текущата цена на SAKAI към USD е $ 0.03141471. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Sakai Vault?
Пазарната капитализация за SAKAI е $ 112.50K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SAKAI?
Циркулиращото предлагане на SAKAI е 3.59M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SAKAI?
SAKAI постигна ATH цена от 12.21 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SAKAI?
SAKAI достигна ATL цена от 0.02819608 USD.
Какъв е обемът на търговията на SAKAI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SAKAI е -- USD.
Ще се повиши ли SAKAI тази година?
SAKAI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SAKAI за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

