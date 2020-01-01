Токеномика на Saito (SAITO) Открийте ключова информация за Saito (SAITO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Saito (SAITO) Saito is a Web3 Foundation grant recipient that runs blockchain applications directly in your browser. The network pays ISPs instead of miners or stakers, allowing Web3 projects to self-fund infrastructure instead of passing costs to predatory monopolies like Infura. Официален уебсайт: https://saito.tech Бяла книга: https://saito.io/saito-whitepaper.pdf

Токеномика и анализ на цената за Saito (SAITO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Saito (SAITO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.44M Общо предлагане: $ 3.00B Циркулиращо предлагане: $ 3.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.44M Рекорд за всички времена: $ 0.110352 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00147497 Текуща цена: $ 0.0041449

Токеномика на Saito (SAITO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Saito (SAITO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SAITO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SAITO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SAITO, разгледайте цената в реално време на токените SAITO!

Прогноза за цената за SAITO Искате ли да знаете какъв път може да поеме SAITO? Нашата страница за прогноза за цената SAITO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

