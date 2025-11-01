Информация за цената за Sailana Inu (SAILANA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00160813$ 0.00160813 $ 0.00160813 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +3.85% Промяна на цената (1д) +4.99% Промяна на цената (7д) +17.12% Промяна на цената (7д) +17.12%

Цената в реално време за Sailana Inu (SAILANA) е--. През последните 24 часа SAILANA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SAILANA е $ 0.00160813, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SAILANA има промяна от +3.85% за последния час, +4.99% за 24 часа и +17.12% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sailana Inu (SAILANA)

Пазарна капитализация $ 141.15K$ 141.15K $ 141.15K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 141.15K$ 141.15K $ 141.15K Циркулиращо предлагане 999.98M 999.98M 999.98M Общо предлагане 999,982,197.4141372 999,982,197.4141372 999,982,197.4141372

Текущата пазарна капитализация на Sailana Inu е $ 141.15K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SAILANA е 999.98M, като общото предлагане е 999982197.4141372. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 141.15K.