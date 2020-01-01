Токеномика на Sagittarius (SAGIT) Открийте ключова информация за Sagittarius (SAGIT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sagittarius (SAGIT) Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Sagittarius, the Archer 🏹, signifies the adventurous and optimistic spirit of late autumn, from mid-November to mid-December. This season is all about seeking knowledge and new experiences. 🌍 Embark on a journey with the spirited and philosophical nature of Sagittarius! Официален уебсайт: https://astrofolio.xyz/ Купете SAGIT сега!

Токеномика и анализ на цената за Sagittarius (SAGIT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sagittarius (SAGIT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Общо предлагане: $ 999.62M $ 999.62M $ 999.62M Циркулиращо предлагане: $ 999.62M $ 999.62M $ 999.62M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Рекорд за всички времена: $ 0.00784854 $ 0.00784854 $ 0.00784854 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00153314 $ 0.00153314 $ 0.00153314 Научете повече за цената на Sagittarius (SAGIT)

Токеномика на Sagittarius (SAGIT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sagittarius (SAGIT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SAGIT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SAGIT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SAGIT, разгледайте цената в реално време на токените SAGIT!

