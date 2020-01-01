Токеномика на Sage Market (SAGE) Открийте ключова информация за Sage Market (SAGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sage Market (SAGE) An offering by Ceremonies, Sage is a decentralized, uncensorable marketplace for agentic knowledge and action. At the core of Sage Marketplace is a decentralized market that operates beyond the control of any single entity, ensuring it remains free from censorship and manipulation. This digital agora serves as a hub for AI knowledge, including LLMs, visual content generation through Latent Diffusion, sophisticated trading bots, and other AI-driven services, allowing creators to freely share, sell, and innovate, thus promoting a diverse ecosystem of ideas and applications. Официален уебсайт: https://www.sagestudios.ai/ Бяла книга: https://docs.sagestudios.ai Купете SAGE сега!

Токеномика и анализ на цената за Sage Market (SAGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sage Market (SAGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 37.10K $ 37.10K $ 37.10K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 41.23K $ 41.23K $ 41.23K Рекорд за всички времена: $ 0.115059 $ 0.115059 $ 0.115059 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00038169 $ 0.00038169 $ 0.00038169 Текуща цена: $ 0.00041126 $ 0.00041126 $ 0.00041126 Научете повече за цената на Sage Market (SAGE)

Токеномика на Sage Market (SAGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sage Market (SAGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SAGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SAGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SAGE, разгледайте цената в реално време на токените SAGE!

Прогноза за цената за SAGE Искате ли да знаете какъв път може да поеме SAGE? Нашата страница за прогноза за цената SAGE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SAGE сега!

