Информация за цената за Sage by Virtuals (SAGE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00113458 24-часов висок $ 0.0013684 Рекорд за всички времена $ 0.00686891 Най-ниска цена $ 0.00061551 Промяна на цената (1ч) -1.10% Промяна на цената (1д) +11.56% Промяна на цената (7д) +43.29%

Цената в реално време за Sage by Virtuals (SAGE) е$0.00126571. През последните 24 часа SAGE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00113458 до най-висока стойност $ 0.0013684, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SAGE е $ 0.00686891, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00061551.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SAGE има промяна от -1.10% за последния час, +11.56% за 24 часа и +43.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sage by Virtuals (SAGE)

Пазарна капитализация $ 1.26M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.26M Циркулиращо предлагане 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Sage by Virtuals е $ 1.26M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SAGE е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.26M.