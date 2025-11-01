Информация за цената за SafuLauncher (SAFU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.000813$ 0.000813 $ 0.000813 Най-ниска цена $ 0.00009353$ 0.00009353 $ 0.00009353 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -9.18% Промяна на цената (7д) -9.18%

Цената в реално време за SafuLauncher (SAFU) е$0.00009525. През последните 24 часа SAFU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SAFU е $ 0.000813, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00009353.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SAFU има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -9.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SafuLauncher (SAFU)

Пазарна капитализация $ 9.52K$ 9.52K $ 9.52K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.52K$ 9.52K $ 9.52K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на SafuLauncher е $ 9.52K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SAFU е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.52K.