Информация за SafeMeme (SME) SafeMeme is an ecosystem of tools for investors and teams. The project is building an exchange and launchpad for community and meme projects. Candidate projects will have to pass SAFEMEME's safety protocol. Tis protocol includes contract auditing, pre-sale & launch support measures (whitelisting, anti-bot measures, whale prevention strategy etc.), fundamentals review and support etc. This ecosystem will allow projects that do not have the resources to access mainstream audits and tier 1 launchpads, the possibility of launching on a platform with a legitimate covenant and strong credibility with investors. By providing its own safety protocol, SAFEMEME aims to become a reliable platform for new investors that will not have to worry about the potential scams and rug-pulls that plague the crypto space. Официален уебсайт: https://www.safememe.com/ Купете SME сега!

Токеномика на SafeMeme (SME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SafeMeme (SME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SME, разгледайте цената в реално време на токените SME!

